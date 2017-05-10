《時來運轉》沃爾一人軍團 巫師恐難敵綠衫軍
巫師在本系列賽中硬是靠著主場優勢把戰線扳平，而球隊一哥沃爾（John Wall）更是靠著自己的一人燃燒小宇宙，來帶領球隊取得勝利。但這季後賽我們也看見了巫師的罩門，那就是除了沃爾之外，其餘球員並沒有突出的表現。雖然巫師其他的球員還不至於到隱形的地步，但重要關頭只能靠沃爾一人，這在季後賽高張力的比賽上將會是把自己陷於絕境的困路。因此目前巫師這支「偽一人球隊」該如何突破現在的困境，將會是我們觀察的焦點。
回到主場的「綠衫軍」目前有著一項重要的任務，那就是速戰速決。因為身為本賽季東區第一種子的他們，看到季後賽的主要對手騎士目前已經輕輕鬆鬆的在另外一邊等待著他們，我相信這對塞爾提克肯定不是滋味。因此為了避免夜長夢多，塞爾提克主力球員「小火車」湯瑪斯（Isaiah Thomas）該如何帶領球隊盡快淘汰對手，並且為了下一輪提早做準備，就讓我們繼續看下去。
這場比賽地主塞爾提克要讓給來訪的巫師4.5分，就前四場的比賽來看，我認為主場優勢會是雙方決勝於沙場的關鍵，因此本場比賽看好塞爾提克讓分過盤。
●本場推薦：塞爾提克過盤
(中時電子報)
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