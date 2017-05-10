馬英九輕鬆挑戰羅馬公路 隨扈加強訓練

前總統馬英九10日騎著單車挑戰羅馬公路，預計4小時騎完。(賴佑維攝)

前總統馬英九10日騎著單車挑戰羅馬公路，預計4小時騎完。(賴佑維攝)

67歲的前總統馬英九10日早上6時許從石門水庫騎著單車出發，要挑戰有高難度的羅馬公路路線，再回到石門水庫。馬英九表示，該單車路線有挑戰性，全長近70公里，預計4小時內騎完。

馬英九去年曾在臉書貼文，卸下公職後終於有時間到台灣各地運動，他說，一直在做這樣的事情，對於10日的單車挑戰，他說，因為一直都有在運動，也沒有特別準備很久。面對記者詢問最近曾有腳傷，馬英九則說已經好了。

馬英九說，小學2年級時，曾在石門水庫旁住了半年，還就讀當時稱為三坑國小的石門國小。一直到初中都還曾經有回到石門旅行。

馬英九在9名隨扈陪同下，10輛車6時許從水庫出發，隨扈們透露，為了10日的單車挑戰，隨扈們彼此有加強訓練。

(中時)