5月10日各報頭版要聞

重點要聞

●自承與林奕含交往2個月 當時非師生 陳星首發聲明：我不是狼師

林奕含上個月27日自縊身亡，雙親隔天發聲明指愛女遭補教名師誘姦，被指涉是狼師的陳星（本名陳國星），昨晚打破沉默，透過補習班首度發表5點聲明，否認自己是李國華、更非狼師，他「沒有神隱、沒有逃亡」，但坦承，在「不是師生關係」之下，與林奕含發生婚外情，曾經與林奕含交往2個月，願配合司法調查。

●以壓倒性勝利 入主青瓦台 文在寅：實現改革團結寫新頁

南韓9日舉行總統大選，根據出口民調，共同民主黨總統候選人文在寅以41.4％得票率，大勝其他競爭對手，當選南韓第19屆總統。文在寅在競選總部向支持者表示，一如預期，他取得「壓倒性勝利」，未來將力爭完成國民心願，實現改革和團結，奮力開啟民主派執政新頁。

●未獲WHA邀請 府：遺憾、不滿

第70屆世界衛生大會（WHA)網路報名截止，我國仍未收到邀請函，總統府昨表達高度遺憾及不滿，將台灣排斥在外，將對國際的衛生防疫造成難以預期的負面影響；外交部則表示，仍希望在22日WHA正式召開前，收到邀請函，將會盡所有努力。

重點要聞

●律師：陳星閃避「利用權勢性交罪」

女作家林奕含自殺身亡案喧擾12天後，被指誘姦的補習班名師陳星昨晚發聲明，指他與林是在已無師生關係後短暫交往2個月。律師界指出，陳星的聲明逐一閃避法律責任；律師林俊峰說，若陳星聲明屬實，兩人是在結束師生關係後開始交往，恐難構成最高刑期可處5年的《刑法》利用權勢性交罪。

●咦 成大化學系 竟沒人去...大學申請 錄取率6成 缺額1.2萬 創新高

大學甄選入學委員會昨公布今年大學個人申請統一分發結果，整體分發錄取率59.62%，招生缺額達1萬2039個，雙創歷年新高，其中淡江大學缺額861個居各大學之冠，缺額率最高的是稻江科技暨管理學院近77%。而各頂尖大學也出現缺額，其中成功大學化學系招19人竟無人分發，引發議論。

●割喉殺童魔 二審仍逃死 高院稱精神病「可治癒」維持無期徒刑

北市文化國小劉姓女童，前年五月在校園內遭龔姓男子割喉慘死，引發全國震驚，龔男因罹患思覺失調症，一審獲判無期徒刑免死，全案上訴後，龔男數度強調自己沒病，要求判死，高院認為龔男手段殘忍、危害至深且巨，但鑑定認為，龔男的精神疾病若經專業治療，有治癒並復歸社會的可能，昨依成年人故意殺害兒童罪，仍判他無期徒刑。可上訴。

重點要聞

●馬防部副指揮官謝嘉康 疑捲共諜案

國軍傳出高階將領疑遭中共接觸吸收。今年初剛交卸參謀本部飛彈指揮官一職、現任陸軍馬祖防衛部副指揮官謝嘉康，涉嫌被對岸列為吸收對象，多次以旅遊名義到泰國、馬來西亞等第三地，與中國大陸人士接觸，並接受招待。檢調昨天發動搜索、約談，謝嘉康被依涉嫌違反國家安全法，橋頭地檢署檢察官訊後以十萬元交保。

●執政黨要續審前瞻條例 堅持8年8800億

「前瞻基礎建設特別條例」草案在立院焦土杯葛兩星期，明天將繼續排審。行政院長林全昨天與執政黨立委會晤後，達成基本共識，畫出八年八千八百億元、退回免談的底線後，今天綠營執政縣市首長也將一致對外，早上於臉書發聲明，下午將一起在民進黨中常會後舉行記者會，力挺行政院，行政、立法與地方聯合作戰，民進黨團誓言審查不會再空轉。

●柯文哲擬吃素求世大運順利 王世堅酸：要不要更衣沐浴？

台北市長柯文哲今接受廣播節目專訪時，提到世大運雨天備案，表示「謀事在人、成事在天」，打算效法世大運執行長蘇麗瓊，世大運之前一個月也來吃素。不過對於柯文哲的「吃素說」，台北市議員王世堅顯然不以為然，大酸如果世大運的雨天備案只靠柯文哲的「茹素祈福」，那要不要順便加碼齋戒、更衣沐浴？

重點要聞

●權力不對等 人本:陳星無權片面詮釋

作家林奕含自縊身亡，補教名師陳星昨晚首度發出聲明，表示兩人過去在已無師生關係後，曾短暫交往兩個月，強調自己不是狼師，將靜待司法調查。人本教育基金會執行長馮喬蘭受訪直指，師生間的權力、年紀、經驗都不對等，大學以上研究所階段，師生間若發展出情感，或可就個別狀況再進一步細究；但未成年時期的各級學校，根本不存在「師生戀」這種狀態，即便有愛情，也該等對方成年，且充分思慮後才能進行。

●復仇者文在寅 因盧武鉉從政

文在寅當選南韓總統，今天就職。迄今兩度參選南韓總統的文在寅，無疑是一般定義下的政治人物，但南韓民眾和媒體提到他，往往想到的是人權與勞權律師、民主運動人士與前總統盧武鉉好友等身分，他本人也以繼承盧的政治信條和哲學，以致力實現經濟正義及兩韓和解自許，因此有人說文這次參選是為了實踐盧武鉉遺志的一場「復仇記」。

●漢光澎湖預演 反登陸戰場成景點

國軍年度實彈射擊演練漢光卅三號演習，昨天在澎湖山水海灘進行首場實兵實彈預演，陸海空三軍精銳盡出，吸引許多民眾及遊客前往參觀。昨日反登陸作戰，由海軍陸戰隊搭乘AAV7兩棲突擊車從兩棲登陸艦中下水，直接登陸山水海灘，由國人自製穿浪雙船體的沱江軍艦也將首次參與漢光演習，並配合兩棲登陸艦搭載陸戰營模擬「登陸作戰」戰場景況。

(中時電子報)