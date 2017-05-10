羅志祥舞台熱力開唱 竟遭樂手當眾襲下體
藝人羅志祥近來忙於《SHOW CRAZY WORLD世界巡迴演唱會》，不過正當他在舞台上大秀勤練已久的吉他時，旁邊的吉他手竟將手伸到他褲檔前，讓他嚇到張大嘴頓時難以反應過來。
羅志祥昨天在臉書分享表演的照片，只見他大秀苦練已久的吉他，準備在演唱會上帶給粉絲驚喜，不過旁邊樂手竟冷不防的將右手襲向他下體，由於事發突然來不及閃躲，讓他只能張大嘴任憑對方「得逞」，並且發文問道「大家都在努力表演，請問你要幹嘛」？對此粉絲也紛紛留言解惑，「他想捉你的小小豬」、「那位先森要幫你調整位置」，就連好友鼓鼓也忍不住回應「幫忙」，逗趣留言可說笑翻眾多粉絲。
(中時電子報)
關鍵字：羅志祥
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