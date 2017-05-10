彰顯亞裔貢獻 加州議會訂5／10為華工紀念節

負責修築美國橫貫大陸鐵路西部段的華工。（圖/UC San Diego圖書館）

據美國中國日報網（China daily）報導，加州眾議院（California state Assembly）今日在無異議的投票下，全票通過將每年5月10日定為「華裔鐵路工人紀念日」（California Chinese Railroad Workers Memorial Day），用以紀念和感謝150年前飄洋渡海來到美國，用生命和勞力付出，協助完成橫貫大陸鐵路（Transcontinental Railroad）東西貫通的12,000多名無名英雄。法案起草人、同為華裔的眾議員羅達倫（Evan Low）表示，「對於過往的歷史，我們絕不能忘了當年活在歧視、壓迫和危險環境下的華工。是他們的犧牲和奉獻，才有今日的加州和鐵路。」

在美國內戰（American Civil War）於1865年結束後，負責建造橫貫大陸鐵路西部段的公司，為解決國內的工人荒，前往中國廣東沿海一帶招募，在因太平天國之亂造貧窮與流離失所的村莊，招到一批願意飄洋過海的中國勞工。但在權力極不對等的局勢下，這批華工幾乎等同於簽下賣身契，隻身前往美國西岸，在沒有保障、沒有安全工作環境和工資壓榨下，仍舊達到以一個工作天完成16公里鐵路的世界紀錄。但仍有近1,200名華工最終因工傷、爆炸和疾病在工程中過世，而他們的功勞，過去很長的時間也因為排華因素遭到埋沒。

在鐵路沿線的中國城，舉行慶典的華裔鐵路工人。（圖/美國史丹佛大學）

飄洋過海來到美國討生活的華工。（圖/University of California San Diego）

「華工紀念日」法案的提案人、現任加州眾議院華裔議員羅達倫。（圖/美聯社）

Chinese Railroad Workers Memorial

法案內文中寫道，「當年華工力抗歧視，為往後陸續來到新大陸的亞裔美國人做出了典範。無論是華工或後來的移民後裔，都應對現有富饒的亞裔社區成果感到驕傲，並記住前人做出的犧牲與奉獻。」然而長年被埋沒的華工事蹟，也在2014年由美國勞工部（US Department of Labor）出面，將華工列入名人堂，向更多美國民眾介紹這群無名英雄。

(中時電子報)