下背痛、媽媽手...4種常見家事小毛病 教你輕鬆緩解

下背痛、媽媽手....４種常見家事小毛病，教你輕鬆緩解(圖/康健雜誌提供)

別小看做家事、爬樓梯等活動，瑞典研究發現，60歲以上的人只要增加上述日常活動，就能降低30％罹患心臟病、中風等心血管疾病風險，甚至還能延長壽命！但做家事時，如果用力不當或姿勢不正確，很容易造成肌肉、骨骼傷害等症狀，最常見的包括：

1.下背疼痛

使用的工具不當，或是姿勢不對，都可能造成背部肌肉拉傷、扭傷、椎間盤突出等下背疼痛問題。

兩個簡單動作可以訓練深層肌肉

．平躺，腳彎起踩好，把肚臍往內（床面）向上（頭）收縮，並維持正常呼吸。習慣之後可慢慢訓練自己在任何姿勢、動作下都能做到。

．趴著時，在肚子下方墊枕頭，將上半身稍抬高至身體成直線，鍛練背部肌肉的肌耐力。

2. 網球肘（高爾夫球肘）

手肘關節外側肌肉過度使用而發炎疼痛，稱為「網球肘」，內側疼痛就稱「高爾夫球肘」，雙手常常提重物、抱小孩、廚具太重或掃地拖地時都用手臂出力，長期下來容易造成傷害，都可能得到「網球肘」。

按摩減輕疼痛

通常可透過按摩促進患處血液循環，加速痊癒，夜晚可使用夾板固定手肘和前臂以減輕疼痛，或者使用抗發炎藥物。

3.媽媽手

拇指反覆伸展及外張或用力過度，會傷害肌腱而發炎，主要症狀是拇指近手腕處無法使力或持續疼痛。經常抱小孩、扭擰衣物或長時間打電腦，都可能是疼痛原因。

台大醫院復健部王薏茜醫師表示，「肌腱炎的初期，休息就可以改善，最重要的是：不要再去傷害已經受傷的肌腱。」急性期過後可以局部熱敷，也可在不產生疼痛的前提下做手腕轉動的運動（慢慢轉）幫助緩解疼痛。若痛得很厲害，又加上腫脹與無力的現象，就要盡速就醫。

4.手部濕疹（俗稱富貴手）

台北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師鄭國良指出，清潔劑裡的化學成分可以去除油污，卻也溶解了皮膚角質層上的油脂，皮膚失去保護層，保濕能力也降低，因此清潔劑裡的過敏原、刺激原就直接進入皮膚，時間一久，指尖先開始脫屑、脫皮，漸漸蔓延到整隻手掌，同時角質因不正常而增厚，嚴重時開始皸裂，又癢又痛。

日常護手之道

1.需要接觸水的家事集中一次做完，不要讓手濕了乾、乾了又濕。

2.養成戴手套做家事的習慣。可選用內層鋪棉的橡膠手套，棉質吸汗，以免汗水成為另一個刺激原。

3.做家事前後都擦乳液。可選用低香料乳液，免得香料刺激皮膚。

鄭國良說，有些病人覺得這些傷害只是小毛病，不必小題大作，患處不痛就沒事了，然後又用同樣的方式、姿勢做事，疼痛便一再復發。

建議做家事時不要長時間維持同一個動作或用力過度。輕微的肌肉扭拉傷、發炎， 可用休息、泡溫水幫助復原，如果症狀持續或疼痛嚴重，要就醫治療。「家事還是可以做，但要調整方式，」他提醒。

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(中時電子報)