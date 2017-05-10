小籠包正式掰掰！陳妍希產後激瘦露胸露腿

陳妍希激瘦！新照露胸又秀腿。（圖／翻攝新浪娛樂）

女神陳妍希長相甜美，但先前在《神鵰俠侶》中飾演「姑姑」小龍女的她，卻因圓圓臉被虧是「小籠包」。只是現在生完孩子的陳妍希，反而瘦身有成，最近她替大陸雜誌拍攝封面照，大秀美胸與美腿，正式和「小籠包」說掰掰！

陳妍希進來替大陸《男人裝》拍攝新一期封面，大秀產後激瘦身材，不僅秀小蠻腰，穿著小可愛的她，還展現她美胸、美腿的好身材，和過去屢被稱「小籠包」的模樣差很大。

據悉，陳妍希為了保持身材，除了勤健身外，飲食上也以「水煮」為主，激瘦的照片讓不少網友大呼「女神回來了！」

(中時電子報)