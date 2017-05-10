病來如山倒 郭泰源被傳罹癌

郭泰源在經典賽期間就已身體不適。(中央社資料照)

經典賽總教練郭泰源積勞成疾，3月返台後被診斷出急性A型肝炎，4月又檢出罹患下咽喉癌。根據《壹週刊》報導，郭總在台大醫院開刀後已回家準備化療。妻子張瓊姿對此保持低調，郭總也拒談病情，只希望能好好靜養。

55歲的郭泰源有B肝帶原與肝癌病史，他今年經典賽集訓時就已出現發燒等感冒症狀，3月10日結束經典賽返台後直奔台大醫院，被診出急性A肝。郭總在經典賽期間咬牙苦撐，中華隊吞下3連敗出局，他也背負了許多壓力。郭總當時不想讓家人與外界擔心而少談病情，但有些代表隊成員有發現不對勁，他的身體狀況可能一直都很不好。

(中時電子報)