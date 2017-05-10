台參加WHA還有機會？世衛透玄機
我國參加2017年世界衛生大會（WHA）仍有機會？儘管大會報名已經截止，我方沒有收到邀請函，但世界衛生組織透露，「仍在等待任何進一步的發展」。
今年的WHA網路報名到8日截止，我國沒有收到邀請函，總統蔡英文到朝野各界，無不表示遺憾，總統府發出聲明表示，世衛將台灣排斥在外，違背世界衛生組織的成立宗旨。
不過台灣參加今年WHA似乎並未完全絕望。中央社以電郵詢問台灣未收到今年世界衛生大會邀請函一事，世衛組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）回覆表示，自2009年開始，邀請台灣代表以觀察員身分參加世衛大會，是根據中國大陸與台灣之間的諒解。
林德梅耶指出，這次兩岸到目前為止尚未達成諒解，但討論仍持續中。世衛組織強調，世衛大會報名雖然已經正式截止，但世衛組織仍然等待任何進一步的發展。
去年我國是在報名截止當天收到WHA邀請函，函中附註主辦單位對「一中原則」的說明。外交部則表示，將會盡所有努力，仍希望在22日WHA正式召開前，收到邀請函。衛福部長陳時中則說，雖未獲邀請函，但仍會率團赴日內瓦，在場外與友好國家，透過密集雙邊及多邊會談，進行衛生醫療技術性交流，這些友好國家包括美國、日本、澳洲、德國、法國及加拿大。
外傳台灣在WHA場外可能有抗爭行動，陳時中強調，場外部分將以多邊及雙邊會談為主，民間團體若有何動作，則是樂觀其成。陳時中說，台灣未參加WHA是台灣的損失，也是國際社會的損失，台灣需要WHO，WHO也需要台灣，台灣是全球防疫與維護衛生安全不可或缺的夥伴。
(中時電子報)
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