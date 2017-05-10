母親節帶媽咪坐貓纜！「音樂快閃表演」添溫馨

周日就是「母親節」了！來媽咪來搭貓空纜車，用快樂旅遊度過溫馨時刻。（本報系資料照）

周日就是一年一度母親節了！計畫好到哪裡度過嗎？「母親像月亮一樣……～」514母親節搭乘臺北市貓空纜車，有機會遇到真人現場音樂實境秀喔！

台北市貓空纜車為慶祝母親節，特別在5月14日（日）上午10時30分至16時30分，邀請台北市立南門國中音樂班學生，以音樂快閃的表演形式，不定點在貓纜各車站候車大廳或站外候車廣場表演，為排隊候車的遊客製造一點音樂小驚喜，更衷心祝福天下媽媽們「母親節快樂」！

本活動是貓空纜車首度與南門國中合作，在老師簡欣怡和楊麗雪帶領下，4位南門國中音樂班同學李苡瑄、吳予蕎、陳品蓁、葉民揚，於母親節當天活動時間內，不定點地出現在貓纜車站，為貓纜遊客帶來精彩的音樂快閃表演。

4位未來音樂界的明日之星，分別以長笛、雙簧管、單簧管、法國號拿下臺北市音樂比賽音樂班組優異成績，希望藉由悠揚的音樂，搭配貓空山區的美景，慰勞平時為家庭、子女辛苦付出的媽媽。

搭乘貓纜徜徉在山林間，接著，別忘了帶媽媽大快朵頤一番！貓空站周邊不少品茶或風味餐的茶莊餐廳，享用特色茶餐或品茗；也可前往樟山寺、樟樹步道、飛龍步道，藉著貓空地區的好山好水，飽覽視野遼闊的美景，共享親子間溫馨甜蜜時光。

(中時電子報)