疑罹患腫瘤 男子台大醫院旁舉槍自殺

台北市中山北路、徐州路口台大醫院附近，今早7時許傳出街頭槍響，68歲的呂姓男子竟當街舉槍轟頭自殺，倒臥血泊中，經送往台大醫院搶救，生命跡象相當微弱，院方表示有性命危險，相當不樂觀。

警方立即封鎖現場，在呂男倒地處撿到他轟頭的手槍，另在他身上找到3封給家人的遺書，其中部分內容表示「不要接受急救、死後要將器官捐給台大醫院」。

警方從遺書及身上證件迅速查知呂男的身分，立即通知呂男妻子到場並查問自殺原因。

警方查知，呂男是一名水泥工，在今年2、3月間，被檢查出肺部氣管部位疑似長有惡性腫瘤，隨即於三月初住進台大醫院檢查治療，但呂明顯不願配合，堅拒醫師做切片檢查的建議，於3月31日堅持出院拒絕治療，未料，竟於今早在台大醫院旁舉槍自盡。

警方指出，目前可確定呂男是自殺非他殺，選擇到台大醫院旁的原因，應該是想就近捐贈身上器官。不過，呂男有水泥工的正當職業，且無黑道幫派背景及前科，他用以自殺槍枝來源仍待檢警追查，並進一步調查釐清自殺動機及原因中。

自殺解決不了問題，再給自己一次機會。請珍惜生命。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

(中時)