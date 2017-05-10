顧世大運門面 體操協會聯手柯P趕街友
台北世大運即將在8月19日正式開幕，屆時將有150多個國家的選手、職員及貴賓，逾1萬多人來台。不過，根據媒體報導，中華民國體操協會考量北車街友多，恐損世大運門面，竟與柯市府聯手驅趕遊民，在北車貼出公告，禁止街友在該區堆放雜物，去年相關單位更曾「勸導」街友勿在北車周邊臥躺。
《自由時報》報導指出，中華民國體操協會請柯文哲秩序維護、清潔北車周邊，以利世大運外賓進出，後北市府與台鐵局發出驅離街友的公告，警告遊民在北車周邊堆放的個人雜物，須在限定期間內移走，否則一律視為廢棄物處理。
公告發出後，民團強烈抨擊，當代飄泊協會執委郭盈靖指出，號稱白色人權力量的柯文哲延續社會排除手段，毯子、衣服、睡袋、藥品、雨傘都是基本生活必需品，不是市府與台鐵認為的廢棄物，更在台北車站公告旁貼上「這是家當、不是棄物」的反制標語。
國民黨台北市議員戴錫欽認為，針對街友議題，平常就須留心注意，而不是待世大運將至，才動用違反人權的手段處置，民進黨台北市議會黨團總召許淑華也說，北市府層粗暴驅趕街友的事一旦公開，不僅無法維護門面，還有損國際形象。
(中時電子報)
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