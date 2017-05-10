NBA》最狂新秀鮑爾 竟敢瞧不起喬丹鞋

新秀朗佐鮑爾未進NBA就已成為話題人物。(美聯社資料照)

今年NBA選秀狀元熱門「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)十分懂得「先聲奪人」，還未進入NBA，他與老爸拉瓦爾一搭一唱的大嘴巴就已臭名遠揚。鮑爾首款簽名鞋「ZO2」居然叫價495美元(約台幣15000元)，招致許多惡評。拉瓦爾卻宣稱這是鮑爾超過喬丹的明證，因為即使是喬丹也不敢把球鞋定到這麼高的價位。

瞧不起喬丹鞋，當然也瞧不起鞋子的主人了，拉瓦爾就吹噓他的兒子比喬丹更牛。「喬丹不是鮑爾，所以他不敢賣495美元。這是NBA全新的時代，叫做鮑爾時代。」拉瓦爾也曾表示鮑爾比勇士隊柯瑞更強，因為「柯瑞只會投籃而已。」

鮑爾更是狂妄地放話，「就算年輕的喬丹跟我一對一，也會被我電得很慘。」鮑爾被外界看好可能以前3順位入選，但他連一場NBA都沒打過就吹得這麼誇張，還得罪了一票前輩，這樣真的不會有問題嗎？

(中時電子報)