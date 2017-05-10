文在寅當選韓國大統領 蔡英文發祝賀文

文在寅。（美聯社）

針對韓國第19任大統領選舉順利完成，文在寅（Moon Jae-In）先生當選新任韓國大統領，蔡英文總統今日代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民以及文在寅先生致上祝賀。

蔡總統表示，台灣與韓國同為民主國家，共享自由民主價值，長久以來雙方在經貿、文化等各領域互動頻繁，民間交流近來更是持續增加。

蔡英文總統說法，統期待未來韓國在文在寅大統領的領導下，不僅國民福祉更為促進，台韓兩國更能持續在既有的良好基礎上強化合作，互利互助，共同為亞太地區的穩定和平與繁榮發展努力。

(中時)