北韓駐英大使肯定有第6次核試 就等金正恩下令
北韓面對各界壓力，仍堅決不放棄發展核武。北韓駐英大使向英國媒體表示，國家將進行第6次核子試驗，就等領導人金正恩決定時間、地點。
「關於第6次核子試驗，我不知道具體時間，因為我在英國，不在我的國家，」北韓駐英國大使崔日向天空新聞（Sky News）表示，「不過，我可以說，核子試驗將在我們最高領導人金正恩決定的地點和時間進行。」
對於美國總統川普聲稱將以「軍事行動」解決北韓核問題，崔日表示，如果北韓害怕，就可能不會開始核試及發射導彈，但北韓正發展核力量，以應對美國的襲擊，若受到美國攻擊，北韓軍方及人民會做好應對襲擊的準備。
崔日認為，美國不可能真的「先發制人」攻擊北韓，因為一旦有跡象受到攻擊，北韓會將美國在區內的資產「化為灰燼」。他不認為北韓發展核計劃令人民生活困苦，反而因為美國的敵視政策，迫使北韓發展核力量。
天空新聞評論指出，這是一次罕見而坦誠的採訪，底線很明確的，那就是不管後果如何，北韓打算繼續追求核武。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。