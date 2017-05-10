北韓駐英大使肯定有第6次核試 就等金正恩下令

美國的研究機構稱北韓正準備第6次核試驗，威力是上次的14倍。圖為日本所公布的北韓豐溪里核試驗場衛星照片。（圖片來源／北緯38度網站）

北韓面對各界壓力，仍堅決不放棄發展核武。北韓駐英大使向英國媒體表示，國家將進行第6次核子試驗，就等領導人金正恩決定時間、地點。

「關於第6次核子試驗，我不知道具體時間，因為我在英國，不在我的國家，」北韓駐英國大使崔日向天空新聞（Sky News）表示，「不過，我可以說，核子試驗將在我們最高領導人金正恩決定的地點和時間進行。」

對於美國總統川普聲稱將以「軍事行動」解決北韓核問題，崔日表示，如果北韓害怕，就可能不會開始核試及發射導彈，但北韓正發展核力量，以應對美國的襲擊，若受到美國攻擊，北韓軍方及人民會做好應對襲擊的準備。

崔日認為，美國不可能真的「先發制人」攻擊北韓，因為一旦有跡象受到攻擊，北韓會將美國在區內的資產「化為灰燼」。他不認為北韓發展核計劃令人民生活困苦，反而因為美國的敵視政策，迫使北韓發展核力量。

天空新聞評論指出，這是一次罕見而坦誠的採訪，底線很明確的，那就是不管後果如何，北韓打算繼續追求核武。

(中時電子報)