林義雄靜坐禁食 民進黨執政周年愁雲慘霧

林義雄2005年也曾展開113小時的絕食靜坐，呼籲朝野政黨信守修憲承諾。（圖/本報資料）

總統蔡英文就職即將滿周年，但是面對黨內外的壓力可能比前一年大的多。現在除了前瞻計畫條例與年金改革審議卡在立法院，前民進黨主席林義雄也為了《公投法》修正案出來靜坐禁食，要求520之前一定要通過這個案子。

據《壹週刊》報導，林義雄準備在明天(11日)出來壓軸靜坐，為的就是要民進黨重視「鳥籠公投」的修正，要占立院多數的民進黨別再敷衍了事。

2003年，當時佔國會優勢的國民黨、親民黨通過現行的《公投法》，內文規定「參與投票人數達投票權人總數未滿1/2否決之」的條文一直引人詬病，被認為不符合直接民權的立法精神，這也是外界一直要求補正之所在。沒想到的是，現在佔朝野多數的民進黨一再拖延，執政一年始終沒有進一步動作。

事實上，立法院現在已有共識版本，包括改通過門檻為「同意票高於不同意票，且達投票權人數1/4」；敏感的「修憲」、「領土變更」部分不列入全國性公投適用項目，回歸現有《憲法》增修條文規範，相當於拔掉獨立公投的引信。

對於上述修改方向，主導抗議禁坐的「人民作主基金會」認為可以接受，並要求盡速通過，而林義雄要坐多久，端看民進黨的處理態度。

面對林義雄的強硬作風，民進黨黨團總召柯建民坦言，非常尊重林的信仰，但現在立院為了年金、前瞻正焦頭爛額，又要面對國民黨的杯葛，現階段處理公投有難度。

(中時電子報)