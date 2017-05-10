便利新政 卡式台胞證已能於京滬自助取火車票

未來在北京、上海、廣州等站，持卡式台胞證也能使用自助取票拿到火車票。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞網報導，主管鐵路的中國鐵路總公司近日宣布，為簡化購買火車票的流程，現已在北京、天津、上海、廣東、湖南、福建等台灣遊客出入較多的車站，推出台胞證自助取票的服務。未來凡持有新版卡式台胞證的臺籍人士，將能和大陸民眾一樣，透過自助售票機購買和領取火車票，目前允許使用刷卡或支付寶等第三方支付付款。如此一來，往後在大陸出差旅行，就不需要透過人工窗口造成時間的浪費。

隨著台胞證從紙本改版為磁卡後，愈來愈多「便民」措施出台，無論是機場出入境的快速通關，到終於落實的火車票自助取票機制，都讓台灣遊客在大陸出行愈來愈方便。一位駐上海的網友表示，「他自己在上海虹橋車站，透過自助取票機購票，讓他省下近半小時以上的時間，還能夠在車站大廳用筆電處理工作，再愜意地準備上車。要是過去，光是排隊買到票，常常就得匆忙地趕上火車。」

過去每回在大陸要購買火車票，都必須排上好長的隊伍，透過人工窗口取票。（圖/新華社）

目前大陸的各級火車票，都能透過鐵路公司的12306網站或手機app訂購，台胞證也是四種有效證件之一。但根據網友的實際測試，有開設自助取票的火車站內，並非全數適用卡式台胞證，通常是會有一至二台特殊的機器能判讀，也提醒未來會使用該服務的讀者們，要先看清楚機器上的標示，以免造成誤會和浪費自己的寶貴時間。

(中時電子報)