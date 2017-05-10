雪莉古巴再激凸！曬投票照堵網友嘴

雪莉又曬激凸照！（圖／取自IG）

韓國女團f(x)前成員雪莉先前因在網上「暴走」，屢曬出沒穿內衣的真空激凸照以及濕身照等火辣照片，行為被虧走鐘，甚至放出和大叔男友崔子的恩愛照，讓不少粉絲都相當傻眼；但雪莉近日清空Instagram，人到古巴旅遊，看似要重新來過，可貼出的照片還是沒穿內衣激凸！

雪莉自從和男友崔子分手後，不少粉絲拍手叫好，過去兩人愛的高調，她也屢次在網上貼出「失控」照片，讓許多粉絲都認為雪莉不再清純。而雪莉近來更是把IG清空，人也飛到古巴旅遊，不過最後曬出的照片還是真空激凸照，讓粉絲又驚呆。

只是現在更適逢韓國總統改選，有網友認為雪莉沒盡國民義務，讓她不得不曬出出國前在投票所的照片，堵住網友嘴巴。

(中時電子報)