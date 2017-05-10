《通靈》疑造假？ 索非亞被師妹踢爆「不會辦事」

前靈媒索非亞因為《通靈少女》走紅，但也引發許多爭議。(圖/本報系資料照)

《通靈少女》播出創下高收視率，縱使已經播畢下檔，討論度依舊居高不下，劇中「謝雅真」原型前靈媒索非亞，也順勢搭上此風潮爆紅，不過人紅是非多的她，先是發表對「通靈」見解遭其他命理師圍剿，接著又被同門師妹踢爆，其實索非亞根本不會「辦事」，再度引發討論。

根據《東森新聞》報導，同門師妹出面打臉索非亞，表示劇中超渡、祭改等法事都是由宮廟郭老師主事，她僅是在旁協助，就連劇中郭書瑤拿108炷香作法橋段，索非亞也不曾做過，間接暗指她「只會通靈，不會辦事」，另外劇中許多橋段與現實多不符，更不諱言指出「那時候老師已經有說，她通靈已經不準」，至於索非亞透露會心灰意冷離開，主要是因為師妹為了爭地位，指使鬼群殺死自己手下靈體，甚至派出「十二觀音」要殺她，對此師妹澄清根本子虛烏有。

(中時電子報)