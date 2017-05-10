想讓旅途順遂？地勤：別用行李套自找麻煩

不想耽誤旅行步調，建議不要用「行李保護套」找麻煩。(圖/shutterstock提供)

不少人為避免行李箱磨損、髒汙，會購入「行李保護套」保護行李箱，但你是否想過，若錯誤使用行李套，反會使你的行李出事，還造成地勤的困擾？此外，若因想保留回憶，不撕除行李托運條碼貼紙，也可能造成行李飛錯地點，讓計畫好的旅程完全泡湯。

《GO TRIP》網站報導指出，行李套的材質平滑、摩擦力小，非常不便地勤搬運，且加上行李套的行李容易滑落，可能會造成搬運人員受傷。一名現職地勤透露，碰上滑面的行李套非常麻煩，手把有露出倒還好，有的是將整個包住，連行李條都很難掛上。

不建議使用行李套的另一大原因，是會影響「機器讀取」，在坊間販售的行李套中，有種款式是作「防塵套」用途，由於手把、拉桿無法外露，只能將行李條掛在裡面，容易造成條碼不易機器辨識、行程受阻等慘況。

《GO TRIP》建議，旅行時，選擇摩擦力大、透明、露出把手的行李套款式，較不會產生地勤難搬運、機器難辨識等麻煩，若想要增加行李辨識度，可以在行李箱上貼貼紙、加掛絲巾等，塑造個人風格。不過切記，絲巾別使用太長的款式，以免捲入機器中。

(中時電子報)