陳星聲明策略 朱學恆嘆：最高招
才女作家林奕含上月27日自殺身亡，林父指女兒是被陳星（本名陳國星）誘姦，陳星在事件沸騰12天後，昨晚發表5點聲明否認狼師說法，表示是在「林小姐上台北準備念大學，彼此已無師生關係，兩人之後交往約兩個多月後，林家父母知悉，要求分手」等等。「宅神」朱學恒今在臉書大讚陳國星的這篇聲明，絕對有高人指點，策略堪稱近年以來最高招的安排。
朱學恒分析這篇聲明時間點在各電視台只剩值班人力，發表出來的一個小時之內，記者來不及採訪做帶，只能單方面宣讀陳國星的聲明，連評論都來不及製作。要到第二天兩點之後，相關評論才會出現，民眾可能被單方面陳國星的言論洗腦12小時以上。這個時間點選得好不好?好的非常驚人。
更巧的，出版林奕含書籍的游擊文化在陳國星聲明出來的七小時三十分前，在臉書上強調:【沒有人可以代替奕含說話。即使是父母、親友或者出版社，也都只能代表各自的聲音】。朱學恒質疑出版社有甚麼資格說林奕含的父母和親友都沒有資格代替當事人說話呢?你哪天不聲明，為什麼就在陳國星發聲明的這一天說這話呢?
朱學恒並對陳星聲明提出「這不叫神隱甚麼才叫神隱?」等6點質疑，再搭配聲明時間點、出版社反常動作，讓「宅神」高喊有高人指點，所請的律師絕對是收費高昂的大律師，因為他們的策略堪稱近年以來最高招的安排。
(中時電子報)
文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所
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