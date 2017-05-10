感受媽媽辛勞 崑山科大帶學童體驗一日孕婦
母親節即將到來，感恩母親同時，孩子們真的懂得媽媽的辛苦嗎？崑山科大公廣系第4、5屆龍崎資訊志工團隊，帶領學童在龍崎國小舉辦「媽媽咪呀！一日孕婦體驗母親節活動」，安排手作課程、食農教育，以及孕婦體驗結合遊戲闖關，讓孩子了解當媽媽的辛苦。
所有的孩子都必須將一顆飽滿氣球塞進衣服，扮演懷孕媽媽，讓他們了解懷胎十月的辛苦與行動的不便。遊戲才剛開始，許多學童急忙想完成任務，竟不顧肚子裡的「寶寶」，用快跑想贏得比賽，許多小媽媽們因此「流產」或氣球消風，有些學童則小心翼翼呵護著寶寶，還將手輕輕放在肚子上安撫寶寶，模樣真摯可愛。
活動另也安排食農教育，認識竹筍的生長過程、種類等知識，認同家鄉特產，接著志工們指導孩童如何將一朵朵花組合成3D的立體卡片，製作成獨一無二、擁有個人特色的母親節卡片，讓孩子藉由手作卡片傳達對長輩的感謝。
龍崎國小五年級林同學表示，「肚子裡面有寶寶連走路都很難走，媽媽平時還要洗衣服、煮飯、載我們上下學，我不敢想像肚子有寶寶還要做這麼多事，媽媽真的是太辛苦了！」三年級陳同學則說，「我今天的寶寶是女生，我還幫她取名字，回家後我一定要跟媽媽說我愛您、您辛苦了！」
該場活動除落實食農教育，更讓孩童們體會到懷孕的辛苦之處，龍崎資訊志工團隊徐玉瓊老師指出，相信孩子對於母親的辛苦能有多一份體會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。