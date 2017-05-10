感受媽媽辛勞 崑山科大帶學童體驗一日孕婦

學童在衣服中塞氣球體驗當媽媽的辛苦。（曹婷婷翻攝）

學童完成母親節卡片製作，表達對媽媽的感恩與祝福。（曹婷婷攝）

母親節即將到來，感恩母親同時，孩子們真的懂得媽媽的辛苦嗎？崑山科大公廣系第4、5屆龍崎資訊志工團隊，帶領學童在龍崎國小舉辦「媽媽咪呀！一日孕婦體驗母親節活動」，安排手作課程、食農教育，以及孕婦體驗結合遊戲闖關，讓孩子了解當媽媽的辛苦。

所有的孩子都必須將一顆飽滿氣球塞進衣服，扮演懷孕媽媽，讓他們了解懷胎十月的辛苦與行動的不便。遊戲才剛開始，許多學童急忙想完成任務，竟不顧肚子裡的「寶寶」，用快跑想贏得比賽，許多小媽媽們因此「流產」或氣球消風，有些學童則小心翼翼呵護著寶寶，還將手輕輕放在肚子上安撫寶寶，模樣真摯可愛。

活動另也安排食農教育，認識竹筍的生長過程、種類等知識，認同家鄉特產，接著志工們指導孩童如何將一朵朵花組合成3D的立體卡片，製作成獨一無二、擁有個人特色的母親節卡片，讓孩子藉由手作卡片傳達對長輩的感謝。

龍崎國小五年級林同學表示，「肚子裡面有寶寶連走路都很難走，媽媽平時還要洗衣服、煮飯、載我們上下學，我不敢想像肚子有寶寶還要做這麼多事，媽媽真的是太辛苦了！」三年級陳同學則說，「我今天的寶寶是女生，我還幫她取名字，回家後我一定要跟媽媽說我愛您、您辛苦了！」

該場活動除落實食農教育，更讓孩童們體會到懷孕的辛苦之處，龍崎資訊志工團隊徐玉瓊老師指出，相信孩子對於母親的辛苦能有多一份體會。

(中時)