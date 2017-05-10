新光三越母親節加碼 台北分店指定業種滿5000送300
新光三越母親節末四日獨家加碼有驚喜！11至14日在台北分店持貴賓卡於女鞋、女包、珠寶、飾品、家庭用品等指定業種，消費滿5000元送300元電子贈品禮券；12、13日持14大指定銀行信用卡刷3999元送ROOTS盥洗包、滿2萬5000元限量送松木MATRIC 16L微電腦烘焙調理烘烤爐，購物回饋多多。
今年新光三越給貴賓卡友好康不斷，還規畫「超有感燒點」專屬優惠商品，商品包括最夯的美妝商品、最新的3C科技商品、智能家電等，讓媽媽漂亮、時髦又能輕鬆一「夏」。
禮品方面，床墊和珠寶都有滿額贈。14日前持貴賓卡於SIMMONS、SEALY、KINGKOIL、TEMPUR、IMAGER-37、TENDAYs、京都四川等7大品牌單櫃單筆消費滿5萬，可兌換限量美國Bissell手持式蒸氣清潔機；14日前持貴賓卡於JUST DIAMOND僅Peonia Diamond系列、TASAKI、I-PRIMO、林曉同、D&D JEWELRY、DR、歐莉寶7大珠寶品牌，單櫃單筆消費滿20萬送限量飛利浦廚神料理機。
若想聚餐慶祝，新光三越全台有16店、22館、超過170家各式料理餐廳，其中，全台獨家的餐廳有297年歷史的義大利威尼斯福里安花神咖啡、開業77年5日首度登台的「香港茶餐廳始祖」檀島香港茶餐廳等。
(中時)
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