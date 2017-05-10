江蘇已婚婦網戀被騙263萬元 犯人竟是女婿！
中國江蘇發生一起網戀詐騙事件，一名已婚的秦姓婦人愛上自稱56歲的已婚商人，被騙了超過60萬人民幣（台幣約263萬元），經追查，這名詐欺犯不是別人，竟是婦人的親女婿！
據《東網》報導，秦婦在網路上化名為「少女萌心」，去年在網路上認識這名自稱「周成」的商人，對方說自己56歲、開貿易公司，2人經常聊天，秦婦對周成日久生情，周成還稱認識婦人的女婿「樊剛」，令秦婦完全放下戒心。後來周成表示，需要錢以便和妻子打離婚官司，秦婦不疑有他，除了拿出本身積蓄還去貸款，借給周成一共60多萬元人民幣。
秦婦原本隱瞞家人，但事後婦人的丈夫常接到討債電話，不得不向警方求援，剛好女兒發現老公在網路上聊天的帳號就是母親口中的「周成」，比對IP位址後決定大義滅親，將此事透露給警方。
樊剛得知事跡敗露立刻逃家，但沒多久就被警方逮捕，樊剛承認騙取丈母娘的金錢，如今不只真的面臨官司，婚姻也可能無法挽回，自食其果。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。