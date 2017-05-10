江蘇已婚婦網戀被騙263萬元 犯人竟是女婿！

秦婦網戀被詐騙，犯人竟是親女婿。（圖摘自東網）

中國江蘇發生一起網戀詐騙事件，一名已婚的秦姓婦人愛上自稱56歲的已婚商人，被騙了超過60萬人民幣（台幣約263萬元），經追查，這名詐欺犯不是別人，竟是婦人的親女婿！

據《東網》報導，秦婦在網路上化名為「少女萌心」，去年在網路上認識這名自稱「周成」的商人，對方說自己56歲、開貿易公司，2人經常聊天，秦婦對周成日久生情，周成還稱認識婦人的女婿「樊剛」，令秦婦完全放下戒心。後來周成表示，需要錢以便和妻子打離婚官司，秦婦不疑有他，除了拿出本身積蓄還去貸款，借給周成一共60多萬元人民幣。

秦婦原本隱瞞家人，但事後婦人的丈夫常接到討債電話，不得不向警方求援，剛好女兒發現老公在網路上聊天的帳號就是母親口中的「周成」，比對IP位址後決定大義滅親，將此事透露給警方。

樊剛得知事跡敗露立刻逃家，但沒多久就被警方逮捕，樊剛承認騙取丈母娘的金錢，如今不只真的面臨官司，婚姻也可能無法挽回，自食其果。

(中時電子報)