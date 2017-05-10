NBA》豪哥恩師66歲大壽 火箭盼用勝利送禮

火箭總教練丹托尼歡度66歲生日，子弟兵盼能獻給教頭勝利禮物。(美聯社資料照)

林書豪恩師丹托尼9日(美國時間)歡度66歲大壽，火箭官網特別放上丹托尼雙手交叉擺放在胸前的帥氣照片，子弟兵則是希望能在第五戰的「天王山」之役送給教頭一個勝利禮物。

丹托尼出生於1951年5月9日，1973年選秀會上第二輪加盟國王，菜鳥球季就入選新秀陣容，待了兩季就轉戰至ABA聖路易靈魂隊，隔年再披馬刺戰袍，只短短打了4個球季就遠赴義大利討生活，留下場均22.3分、6.7籃板、5.3助攻、1.9抄截數據。

1977年丹托尼來到義大利米蘭奧林匹亞隊，展開在歐洲的籃球生涯，他在14個球季不但幫助球隊5度奪得聯賽冠軍，而且創下俱樂部最多得分紀錄，更在1990年獲選年度最佳控衛殊榮。

丹托尼1990年轉任教練，兩次當選聯賽最佳總教練，1997年回到美國從金塊助理教練起步，2003年接掌太陽兵符，2004-05球季靠著跑轟戰術拿下62勝20敗，得意門生納許獲得例行賽MVP，他個人則榮膺年度最佳總教練。

可惜丹托尼隨後在尼克與湖人的戰績都不慎理想，唯一可引以為傲的就是無意間發掘了林書豪，掀起了「林來瘋」旋風。

2016年丹托尼入主火箭，開季前外界普遍不看好他能馴服「大鬍子」哈登，但，丹托尼不僅成功說服哈登改打控衛，而且憑藉著良好的化學效應激發了全隊士氣，取得55勝27敗，西區例行賽第三的絕佳成績，季後賽首輪4比1淘汰由韋斯布魯克領軍的雷霆，次輪又與赫赫有名的黑衫軍打成2比2平手，子弟兵如能在他66歲大壽時贏得第5戰取得聽牌優勢，將是他最佳生日禮物。

(中時電子報)