陸批挾洋自重 李大維：我的工作就是跟洋人打交道

外交部長李大維10日在立法院備詢前受訪。(陳君碩攝)

我未收到今年WHA邀請函，外交部長李大維10日上午在立法院受訪表示，外交部一直在爭取奧援，也安排跟友好國家接觸，一部分已就緒；對於大陸外交部批台灣「挾洋自重」，李大維回應「我的主要工作就是跟洋人打交道」。

大陸外交部發言人耿爽9日回應台灣參與WHA議題時表示，「只有認同一個中國原則，才能通過兩岸協商台灣地區參會事宜，搞挾洋自重沒有出路」，我外交部長李大維10日在立法院對此表示，「這個話，說老實話也不是新聞，當外交部長，我的主要工作就是跟洋人打交道」。

李大維事後還補充，「洋也有分東洋和西洋，跟對面(岸)是(陸委會主委)張小月的事，我們也不要越俎代庖，不要想太多，做我們該做的事」。

李大維指出，在與友好國家的接觸上，一部分安排已就緒，一部分還在等待時間確定，他並在書面報告中表示，外交部及駐外館處正在積極洽談，讓衛福部長陳時中和我團，能夠在短時間透過雙邊或多邊會議，密集與各國衛生部長、重要醫衛人士及國際醫衛團體，當面就全球關切疫情發展、國際醫衛議題趨勢交換意見。

(旺報)