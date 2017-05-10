曾考慮退出 政大教授楊雲驊仍現身司改會議

司改國是會第三分組今召開第6次會議，先前曾表態考慮退出的政治大學教授楊雲驊因故遲到，一度引發揣測。

楊雲驊先前曾公開表示，身為司改國是會議籌備委員，對議題爆量、程序規劃不周等缺失必須負責，若無法敦促籌委會改進缺失，考慮退出籌備委員及司改委員職務。

第6次會議今日上午9時展開，楊雲驊未準時現身，一度引發楊雲驊是否真的退出等揣測。楊雲驊9時20分許現身會場，令眾人鬆了一口氣。

由於第三分組日前已決議不加開，今日會議將成為最終場，不過仍排定律師評鑑、政府律師、檢察官結案監督機制等12議題，是否能全數討論完畢不無疑問。

(中時)