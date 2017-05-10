陳星聲明機關算盡！名嘴「翻譯」點破

對林奕含(左圖)辭世，陳星(右圖)聲明撇責任。(翻攝自林奕含臉書、補習班網站)

美女作家林奕含自縊輕生，補習班名師陳星遭點名是狼師，陳星躲藏多日後，在昨日發出5點聲明，坦承和林交往2個月，但只是婚外情、不是誘姦，而且妻子也選擇原諒。名嘴羅友志在《臉書》粉絲專頁發文「翻譯」點出陳星聲明背後的「機關算盡」。

羅友志「翻譯」陳星聲明稿如下：我忍很久了，你們一直說我狼師，我不是啊。這是婚外情，我太太也原諒了，要不是這樣，是「妨害家庭」喔…！我沒有誘姦啊，她跟我在一起兩個月而已，已經16歲，16歲，16歲，（17歲5個月）沒有姦不姦的問題，是愛愛。我好不容易找到兩個律師了，你們再亂說試看看！

羅友志最後感嘆陳星聲明稿沒有聽到一句，對奕含的對不起。網友回應羅友志「翻譯」指，陳星應該很恨您啦，這麼簡短幾句就說出陳星隱藏在心中的話。

陳星聲明稿全文：

各位朋友大家好，我是陳國星，不是李國華，首先，要為近日帶來的社會紛擾對我的家人說聲抱歉，也對關心、關注這件事情的人致上歉意，林小姐過世時，林家父母透過出版社以一篇聲明稿，疑將死亡原因直指本人，導致本人成眾矢之的，然念及林家父母痛失愛女，治喪期間不願再造成對方家屬的二次傷害，因此，沒有選擇第一時間出面澄清，而是靜待司法機關調查釐清真相，但情勢失控至此，亦不得不出面說明，發表以下幾點聲明：

第一，我並沒有神隱、沒有逃亡，我更不是狼師，也並非傳聞在煙滅證據，我一直在台北，承受論壓力相當沈重，我與我的家人亦恩此紛擾而身心瀕臨崩潰，然而，此事件已成為媒體頭版撻伐對象，嚴重波及我的家人安危，就由不得我繼續沈默。

第二，民國98年2月，當時林小姐是高三學測滿級分生，同心補習班的招生主任安排林小姐與本人合照留念。其後，林小姐及一群資優生參加補習班安排的加強輔導課，此段期間均僅於課堂上見面，無私下來往。至民國98年約8月初林小姐上台北準備念大學，彼此已無師生關係，兩人之後交往約兩個多月後，林家父母知悉，要求分手，我的太太知悉後選擇原諒，這段關係就劃下休止符。

第三，據林小姐專訪中表示於十六歲即已有嚴重憂鬱症，本人當時與其素未謀面。本人現在回憶林小姐也曾因課業壓力及志趣不合而快樂不起來。她說她是一個文學的靈魂卻禁錮在理工科的軀殼中。

第四，關於小說，新書發表會中她明確表示不是書中女主角，讓大家失望了。小說中的時空錯置、跳脫、幻想的手法，並非自傳。本人尊重創作者的自由意識，不予置評。

第五，本人會配合司法調查，所有對本人的不實指控、汙衊毀底、道德批評，本人為此已經身敗名裂。懇請各位媒體不要再讓我的家人、親朋好友及熱愛教育的補習界同仁，承受這一切。

最後，還要感謝我的兩位律師，願意在此社會氛圍下，挺身而出，當時兩位律師對於承接此案有諸多疑慮，但經兩位律師反覆詰問本人，並檢視相關證據，基於輿論公審須建立於真相事實之上的理念，經數日考量後，協助各方釐清案情，深感謝意，更希望社會大眾不要再為此案號犯社會成本。如本人是導致此憾事原因之一，我亦願意承擔，讓林小姐的靈魂能夠平靜。再一次感謝大家！

(中時電子報)