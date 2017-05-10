NBA》他當年向球團下通牒 丹托尼選擇離開紐約

安森尼當年向球團下最後通牒，逼得丹托尼最終選擇離開尼克。(美聯社資料照)

眾人皆知丹托尼先前在尼克與湖人都很不如意，如今丹托尼自爆當初離開紐約是因為有人向球團高層放話，有他就沒有丹托尼，而此人就是「甜瓜」安森尼。

2003年丹托尼接掌太陽兵符，展開在NBA總教練生涯，靠著跑轟戰術拿過一次年度最佳總教練殊榮，2008年入主尼克，4個球季只拿下121勝，吞下167敗，最難堪的是與安森尼處不來，兩人經常意見不合，隨著戰績不理想，安森尼將矛頭直指丹托尼執教不力，2011-12球季結束後，安森尼直接向球團高層下達通牒，「你們必須在安托尼與我之間做出選擇。」

丹托尼在回憶這段過往時不禁嘆了口氣，「我最後選擇放棄，自動辭職離開球隊。」

其實這是丹托尼第二次公開指責安森尼，前次是為了替林書豪抱不平，當時林書豪在尼克打出身手與身價，丹托尼要求安森尼與林書豪配合打擋切戰術，然而安森尼卻悍然拒絕，導致該球季結束後林書豪遠走休士頓。

(中時電子報)