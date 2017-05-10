新北不列入前瞻？ 政院駁朱立倫：子虛烏有

行政院發言人徐國勇反駁，新北市長朱立倫的指控是子虛烏有。（本報系資料照片）

新北市長朱立倫為爭取前瞻計畫的預算，昨（9）日晚間邀新北市12席區域立委及1席不分區立委吃便當。對於媒體報導，朱立倫與立委便當閉門會議質疑行政院核定的38項前瞻基礎建設計畫，連環評、可行性評估都沒有，決定太過草率，質疑為什麼新北市沒有？行政院發言人徐國勇今（10）日予以反駁。

徐國勇表示，前瞻計畫絕非突然而來，各項建設構想遠在民進黨在野時的十年政綱即已成形，去年520之前已在智庫充分討論，蔡英文總統就任以來，即透過行政院盤點各主題的執行項目，各項計畫都經過完整且長時間的討論。

他說，再者，整個前瞻計畫，就是為了因應氣候變遷、促進經濟轉型、推動非核綠能、綠色軌道及多元優質城鄉。計畫所秉持的總目標就是達成台灣永續發展，因此政府自然會充分考量環境的保護，特別條例草案的第5條明確規定，所有的計畫都需按照規定報院核定，依法應做環評者，都需按程序通過環評才能推動。

徐國勇説，「按照國民黨邏輯，軌道建設是錢坑，那朱市長強力爭取軌道在新北是不是錢坑？放在基隆新竹就是錢坑，為什麼放在新北就不是錢坑？朱市長爭的是捷運不是輕軌，那豈不是錢坑中的錢坑？此邏輯矛盾、因果錯亂，令人不解。」

徐國勇表示，據統計，過去20年已核定及執行中的軌道建設計畫共約42項，總經費約2兆1,230億元；其中「已核定及執行中軌道建設計畫」總經費分別以台北市、新北市最高，合計占總經費55%。

他說，若再將已核定計畫分列「鐵路」及「捷運」2大類，其中超過73%捷運建設集中在北市及新北市，顯示過去軌道建設投資重點偏重在雙北地區，本次軌道建設計畫即在弭平過去偏重北部區域、造成其他區域軌道建設發展較為遲緩之狀況，有必要協助中南部地區做更多的建設，以促進地方整體發展及區域平衡。

徐國勇表示，前瞻基礎建設軌道計畫已納入新北三鶯缐、淡海輕軌及安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元（年度中央補助109.37億元）。

他說，在前瞻基礎建設水環境方面，也納入新北市有關加強水庫保育、水環境改善、河川區排改善、雙溪生態水庫、無自來水改善及節水等工程或計畫共154.6億元特別預算，顯示朱立倫所謂「為什麼新北市沒有？」實為子虛烏有的指控。

徐國勇表示，新北市政府亟欲爭取汐止民生線、環狀線二期南環段及北環段、萬大中和樹林線二期計畫納入前瞻基礎建設案，若能與台北市政府形成共識，仍可依現行捷運審查作業要點循序審議，俟計畫奉行政院核定後，在年度預算執行。

徐國勇說，前瞻基礎建設中的1,372億元城鄉發展計畫尚未分配，新北市若有建設需求，可以提出具競爭力的計畫，與其他縣市一起爭取城鄉發展計畫。

(中時)