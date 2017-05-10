陸客不來 景點空蕩蕩...環時記者：像來到假的台灣
民進黨全面執政後，陸客急凍、台灣觀光大受衝擊，《環球時報》副總編輯謝戎彬、特派記者馬俊，近日隨媒體團來台，將經過十個縣市各景點的所見所聞，以〈兩岸冷風下的台灣旅遊 多數景點門可羅雀不再擁擠〉為題報導出來，並於今（10）日刊出。
文章指出，前幾年台灣給陸客的印象是「擠擠擠」，但此次《環時》記者親訪台灣，卻有到了「假的台灣」之感。參觀台北故宮時，展櫃不過就三五遊客，甚至有足夠的空間，供參訪者頻換角度拍〈翠玉白菜〉。
最受陸客歡迎的台灣夜市，不論是在原住民風情濃厚的花蓮東大門夜市，還是在高雄六合夜市，共同點就是「陸客比以往少很多」，一名烤肉攤販向環時記者透露，「兩岸同文同種、口味相近，大陸人比外國人更愛台灣夜市食物」，但隨著陸客急凍，生意也就更難做了。
環時記者還提到觀光熱點「日月潭」，早上十點除了媒體團，竟沒有幾個遊客，「短短的15分鐘，意外感受到了台灣山水靜謐之美」。但這個「意外」來自旅遊業的犧牲，島內業者說，五一假期陸客數量較去年而言，如同「腰斬」，不少經營陸客生意的旅館、遊覽車、購物店面臨倒閉。
至於政府的「新南向」是否看出成效？環時記者說，僅管部分活動吸引東南亞遊客，但畢竟是杯水車薪，此外，這些外國遊客沒有對中華文化的認同感，加上台灣不少天然景觀與東南亞類似，如何能持續吸引他們？一名住宿業者指出，陸客與東南亞遊客相比，停留日較多，也會以環島遊為主。
(中時電子報)
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