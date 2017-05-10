RM哈哈攻擊來賓下體 涉違法面臨審核

哈哈攻擊來賓下體的畫面被說違反廣播條例！（圖／翻攝韓星網）

韓國綜藝節目《Running Man》（RM）近來新聞不斷，沒想到現在連節目內容都被指涉嫌違反廣播條例，全因先前成員哈哈在播出的內容中，攻擊來賓下體，雖然是節目效果，但韓國方面依舊請節目組要接受審核。

哈哈在上個月播出的一集中，和來賓崔民勇一起玩遊戲進行對戰，沒想到哈哈卻攻擊對方下體重要部位，儘管節目播出時，已經後製打上馬賽克，但還是被說違反廣播條例，節目需要進行審核。有網友認為哈哈此舉太不尊重來賓，可不少RM粉絲力挺，認為這只是節目效果，希望別太計較。

(中時電子報)