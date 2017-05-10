MLB》傳奇20年生涯 吉特仍有遺憾
從「年度最佳新人」到「世界大賽MVP」，14度入選全明星賽的「洋基之子」吉特擁有人人稱羨的傳奇生涯，但是回首過去，吉特仍有一個深深的遺憾。「我其實記不得太多。」有什麼比譜寫出一段傳奇，卻沒有記下這段旅程更加遺憾的呢？
吉特接受洋基YES Network專訪時說：「在我最後一個球季，我特別用日誌記錄每天的點點滴滴，我真的很希望我職業生涯的每一年都有這麼做。」雖然官方記載了他一生奪下的獎項、金手套與一切詳盡的攻守數據，但這些死板的數字永遠比不上活生生的事件。
42歲的吉特即將迎來他的第一個孩子，「小時候老爸會跟我吹噓他的英雄事蹟，我也很希望自己當初能留下更多故事，好向我未來的孩子們誇耀，這是我職業生涯唯一的遺憾。」現代的球員則比吉特幸運，拜社群網路發達之賜，他們可以輕鬆利用推特、IG、臉書留下生活點滴，以及更多和球迷交流的機會。
(中時電子報)
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