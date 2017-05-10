川普炒FBI局長柯米 解雇信曝光「請馬上走人」

FBI局長柯米9日遭解雇。(圖/美聯社)

解雇信內容大曝光，要柯米馬上走人。川普文末附上自己的簽名。(圖/美聯社)

美國總統川普9日公布了讓外界為之震驚的人事異動，那就是開除了聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation,FBI）局長柯米(James Comey)，而川普告知柯米這項噩耗的解僱信隨後也曝光了，儘管內容言詞婉轉，稱自己是接受了其他人的建議，認為柯米不適合領導聯邦調查局，也感謝柯米對調查上的貢獻，不過最後仍強硬的表示，解雇命令立刻生效，請柯米馬上走人。

川普在解雇信中寫道：「我收到來自美國司法部長和副部長建議解雇你聯邦調查局局長職務的附加信件，而我接受了他們的建議，特此告知，你被解僱和免除職務，立即生效。」

就川普日前聲稱自己遭到歐巴馬政府監聽一事的調查，川普也在信中表達對柯米的感謝，「我非常感謝你在3個不同場合通知我，我並沒有被調查」，接著也說「不過我跟司法部看法一致，認為你無法有效領導聯邦調查局」。

川普信中最後也寫到，「如今我們要找到可以讓大眾恢復對聯邦調查局執法任務的信賴和信心的新領導是非常重要的」。

柯米(右)在2013年獲歐巴馬總統(左)派任聯邦調查局局長。(圖/美聯社)

過去聯邦調查局歷任局長被指派單一任期10年，而深受聯邦調查局基層探員愛戴的柯米，在2013年歐巴馬總統的任內獲派成為局長，而他也川普政府上台後，少數還留在任內的閣員，如今在還剩6年任期的情況下被開除，讓外界譁然。

(中時電子報)