王棠云廚藝學半套 男友余文樂也OK

王棠云。（傑星提供）

王棠云。（傑星提供）

王棠云。（傑星提供）

王棠云。（傑星提供）

女星王棠云在經紀公司傑星推動下，接拍大陸電影《單板廚神》，她雖然在劇組安排下，接受大陸廚神上廚藝課，但她自認廚藝不精，只學到擺盤、花雕之類的事，主菜一個也沒跟上，她嘆說：「只怪自己少了廚藝的天分，本來還想好好學一、兩道，日後秀給大家品嘗，但終究是一場夢。」

王棠云廚藝沒學上，倒是對餐桌擺盤以及雕花有興趣，是否準備秀一手給男友余文樂看呢？她笑說：「有機會跟朋友到家裡聚聚，我就可以小試身手，看看我學得夠不夠道地。」

王棠云片中擔綱女二角色「孔悅容」，廚藝只是擺個樣，她也得應劇情所需，飾演一位滑雪高手，但她也沒有滑雪細胞，有勞替身上場，當劇組到長白山拍攝時，她還出現水土不服症狀，臉上皮膚一度乾到無法上妝，只好每天加強保濕護膚，改善過乾的狀況，順利上妝錄製。

片中她和邱澤交手，王棠云表示，以前看偶像劇覺得邱澤是位好演員，合作後覺得他人也特別好、像是會照顧妹妹的鄰家大哥，還意外發現邱澤超會吃，「他入圍金鐘獎，就足以證明他的演技，從他身上我可以學到很多，絕對是一位超Nice的前輩。」

(中時)