狼師陳星昨到案說明 檢：16歲以上性行為無違法
才女作家陳奕含自殺風波越演越烈，關她遭狼師誘姦的說法有不同聲音！被指涉誘姦少女的補教老師陳星昨(9日)已到案說明，並對外發表公開聲明，為自己辯護；偵辦檢察官今(10日)亦對外說明情況，表示一切會依法處置、勿枉勿縱，但由於偵查不公開，現在尚不能對案情下定論；然而，若陳嫌說詞屬實，16歲以上之合意性行為沒有違法。
就我國刑法法條觀察，對於個人性自主權的年齡以16歲為分水嶺，16歲就享有完全的性自主權。也就是說，如果不是違反意願的性行為，上述事件並不構成妨害性自主、違反兒童及少年性交易防治條例。
(中時電子報)
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