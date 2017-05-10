名醫李光輝被控吸金 反控康智能等3人侵占詐欺
光輝生醫公司負責人、精神科名醫李光輝，被控佯稱具有免疫細胞第三代體外複製技術及腫瘤疫苗等專利，涉嫌販賣光輝公司股票遭台北地檢署起訴。李光輝今早到北檢召開記者會澄清，表示他是「被害人」，並控告光輝生醫董事康智能、盤商潘偉、梁靜儀3人涉嫌侵占、詐欺，希望司法還他清白。
李光輝被控成立光輝生命醫學公司，佯稱是免疫細胞第三代體外複製技術及腫瘤疫苗發明人，建立細胞儲存平台，以印股票換鈔票的吸金手法，販賣未上市股票及不實增資，不法獲利逾2.5億。台北地檢署4月27日依違反證交法、背信等罪嫌起訴李光輝、盤商潘偉2人。
李光輝今到北檢召開記者會自清，並公布他與康智能的通話譯文，表示康投資光輝公司騙他將股票交給康保管，康在電話中表示「他掌握籌碼」，股票一週內要以52元賣出，但他完全不知情。
李光輝說，檢察官起訴他沒有獲得專利，但他已有3份相關專利，而且上千名投資人沒有人控告他，康智能才是本案的「藏鏡人」，他希望透過提告，讓檢察官再度調查，還他清白。
(中時)
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