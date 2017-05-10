男童走失 警循垃圾車路線找到媽

桃園市平鎮區3歲汪姓男童，9日晚間跟著母親在家門外等垃圾車時，跟著廣告車離去，所幸警方協助找到母親。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區3歲汪姓男童，9日晚間跟著母親在家門外等垃圾車時，跟著廣告車離去，所幸警方協助找到母親。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區3歲汪姓男童，9日晚間跟著母親在家門外等垃圾車時，趁母親與鄰居聊天不注意，自己跟著電子廣告車跑離母親身邊，直到1名路過的民眾發現，才將汪童送到平鎮警分局建安派出所，因男童只會講「垃圾車車」，警方才循著垃圾車軌跡找到男童母親。

平鎮警方表示，男童跟著廣告車跑走，最後因為跟不上廣告車而呆站在路邊，回頭發現母親不在身邊，因此嚎啕大哭，被路過民眾發現，研判男童迷路，將男童載到派出所求援。

因男童只有3歲，無法表達姓名及住處，只會講「垃圾車車」，員警因此打電話給清潔隊，詢問建安線垃圾車位置後，載著男童循著路線走，因此找到其母親。

(中時)