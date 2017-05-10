黑人「親筆情書求婚」 范范攜帶13年不離身
范瑋琪與黑人愛情長跑10幾年，兩人婚後育有雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，據悉讓兩人感情長久不變質的因素，主要是彼此曾訂立三條不成文原則，此外黑人13年前寫了封向她求婚的情書，至今仍完整無缺存放在皮包中。
根據《壹周刊》報導，范瑋琪2000年上黑人主持的《TV三賤客》，未料兩人竟擦出愛火，戀情曝光那刻還激怒唱片公司高層，2004年要遠赴大陸工作三個月時，讓分隔兩地的黑人相當不捨，因此寫了封文情並茂的情書，內容就是「因為我想你了！等妳回來我們就訂婚好嗎」？雖然錯字不少、字體也不工整，但開頭就用三個「真的」強調「我好愛你呀」，以及「妳讓我變得更堅定更努力更珍惜要去愛護及照顧這麼完美的妳」，還畫了一個「陳范連（聯）姻蛋糕」，字句中充滿對范范滿滿的愛意。
這封情書距今已經13年，范瑋琪仍把它視為稀世珍寶般保存，皮包裡除了飛飛、翔翔的照片之外，這封泛黃的情書仍舊不離身，有時拿出來回味之後，仍會細心地把情書摺好、放回原位，不難發現在她心中有著難已取代的地位。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。