黑人「親筆情書求婚」 范范攜帶13年不離身

范瑋琪與黑人愛情長跑多年修成正果。(圖/本報系資料照)

范瑋琪與黑人愛情長跑10幾年，兩人婚後育有雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，據悉讓兩人感情長久不變質的因素，主要是彼此曾訂立三條不成文原則，此外黑人13年前寫了封向她求婚的情書，至今仍完整無缺存放在皮包中。

根據《壹周刊》報導，范瑋琪2000年上黑人主持的《TV三賤客》，未料兩人竟擦出愛火，戀情曝光那刻還激怒唱片公司高層，2004年要遠赴大陸工作三個月時，讓分隔兩地的黑人相當不捨，因此寫了封文情並茂的情書，內容就是「因為我想你了！等妳回來我們就訂婚好嗎」？雖然錯字不少、字體也不工整，但開頭就用三個「真的」強調「我好愛你呀」，以及「妳讓我變得更堅定更努力更珍惜要去愛護及照顧這麼完美的妳」，還畫了一個「陳范連（聯）姻蛋糕」，字句中充滿對范范滿滿的愛意。

這封情書距今已經13年，范瑋琪仍把它視為稀世珍寶般保存，皮包裡除了飛飛、翔翔的照片之外，這封泛黃的情書仍舊不離身，有時拿出來回味之後，仍會細心地把情書摺好、放回原位，不難發現在她心中有著難已取代的地位。

(中時電子報)