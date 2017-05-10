彰銀詐貸案 金主金德儀遭聲押

地政士林利華、蔡秀雁與金主金德儀涉嫌從2012年12月至2014年10月間，透過偽造不實的委託人薪資清單、虛增薪資所得或提高不動產交易價格等手法，向彰化銀行2個分行詐貸近2億元。台北地檢署昨指揮調查局北機站，兵分15路搜索，並約談蔡、林及金共25人。

檢方訊後，認為金德儀涉犯《銀行法》，且有串證、逃亡之虞，今早6時向法院聲請羈押禁見。林、蔡2人則以涉犯詐欺等罪，各以5萬元及10萬元交保候傳。

(中時)