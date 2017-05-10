對妻子老闆開槍 殺人未遂判10年半

陳姓通緝犯去年情人節到太太工作的鮮海食堂，拜託老闆讓他太太先下班，遭拒後雙方發生衝突。陳男朝對方開2槍，送醫幸好撿回一命，陳男10天後在岡山落網高雄地院判以槍砲、殺人未遂罪由，判處其徒刑10年6個月，案可上訴。

(中時)