高市公幼今年限報1所 平均中籤率增26％

高市議員羅鼎城表示，公幼今年改為只能報1園，家長為決定報哪一園叫苦連天。（林宏聰攝）

高雄市公立幼兒園今年改為只能報名1所，但因中籤率資訊不足，造成家長不知道該如何報名，教育局長范巽綠在議會備詢時表示，今年由於沒有重複報名，平均中籤率比去年增加26.17％，然而沒抽中的家長仍覺得焦慮，將召開檢討會議聽取各方意見，討論未來如何讓抽籤資訊更公開透明。

市議員羅鼎城10日質詢公幼抽籤議題，他指出，高雄公幼報名、抽籤、報到均不同天，去年之前每生可報多所，學生抽中機率較大，但老師行政負擔重，過去部分熱門幼兒園報名人數均為實際招生人數8至10倍。

今年改為每生限報一園，老師行政負擔減輕，然而父母還是「唉唉叫」，因為無法掌握報名人數，必須靠運氣押寶，以熱門的前金幼兒園為例，很多家長自行評估報名人數一定很多，乾脆改報離家較遠的其他幼兒園，造成前金幼兒園今年報名人數反而減少，出乎大家意料。

教育局長范巽綠表示，106學年度公幼抽籤，平均錄取率58.17％，去年只有32％，但她坦言，家長確實不容易判斷該報哪一園，儘管中籤率增加，但沒抽到的家長仍很焦慮，4月底抽籤作業已完成，教育局將開檢討會議聽取各方意見，重新討論資訊的透明公開性。

羅鼎城建議，可比照台北市作法，採報名、抽籤、報到同天進行，並分階段不同天作業，家長可以自行依照各園抽籤狀況，判斷是否再報其他幼兒園。

范巽綠說，可考慮某個區域內有幾所先報名、先抽籤，再釋出位置進行第二輪抽籤，但如此與去年以前的作法有何差異性、產生什麼效益，需要再評估。

(中時)