不突然！川普為免職柯米等了很久

美國總統川普免職聯邦調查局（FBI）局長似乎無可避免，而令人訝異的，或許不是他9日要柯米（James Comey）走人，而是他竟然耐住性子，拖過就職超過百日，儘可能地等了這麼久。

《國家利益》（The National Interest）網9日指出，柯米一再暴露他判斷力很差的弱點。然而，這並非他一個人的問題，而是華府官員普遍的行為模式。

「雖然我很感謝你前後3度通報我，說我並沒有受到調查，」川普坦言，「但我還是要贊同司法部的判斷──你無法有效地領導該局。」

儘管柯米在美國總統大選競選期間，掀出民主黨候選人希拉蕊正為電郵事件接受調查的事，而備受川普推崇，說FBI是美國執法單位中的「御寶」。但司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）卻痛批，他公開討論調查，敗壞了FBI的信譽。

柯米雖以直言不諱為傲，但卻一錯再錯。而最近荒腔走板，再度登上媒體頭條的，就是希拉蕊的首席幕僚艾貝丁（Huma Abedin）寄送到丈夫韋納（Anthony D. Weiner）電腦上的機密資料其實不只幾百封，而是數千封，又使競選爭議變本加厲。

另一方面，在俄羅斯干預選舉的相關調查上，柯米的言行也備受爭議，他身為FBI局長，但向國會作證時，卻踰越職權，說俄羅斯是美國「最大的威脅」。評論指出，分析地緣政治並不是FBI局長份內的事。長久以來，他投身美國境內執法事務，對外國事務並沒有深入精闢的鑽研。

(中時電子報)