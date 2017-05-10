台或自派代表團赴WHA 陸媒：尋釁滋事上訪團
今年的世界衛生大會（WHA）報名已截止，由於我國沒有收到邀請函，可能無法正式參加，雖然民進黨當局表示仍要派代表團赴會，但能否順利尚難定論；對此，大陸媒體評論道，「台獨應跪洗衣板反省」。
大陸鷹派立場媒體《環球時報》發表社論，以調侃的的語調批判了民進黨當局欲參加WHA卻不得其門而入的窘境。除形容WHA是「台獨跪著反思的搓板」（洗衣板），也比喻台灣代表團是去日內瓦的「尋釁滋事上訪團」。
文章批評，民進黨一次選舉勝利就膨脹起來，那麼就要用WHA讓其夢醒；也可以預見，蔡英文未來在國際上還會遇到一堵接一堵高牆，這些牆會教她一些道理。
該文還警告，稱大陸正在觀察蔡英文的「520講話」，如果有關「一中問題」的方面變得更加消極，那麼新的、更多的懲罰就將如約而至！
(中時電子報)
文章來源：社評：世衛大會應是「台獨」跪著反思的搓板
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