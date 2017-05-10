詐貸安泰銀 徐沐村另涉公司法被起訴

統源國際資產管理公司負責人徐沐村，涉嫌勾結台新銀行前經理蘇俊嘉等人，向安泰銀行詐貸獲利2.45億，台北地檢署去年起訴徐、蘇等人後，檢方另查出徐設立統源公司時，涉嫌驗資不實，今早再依違反公司法起訴徐、蘇2人。

徐沐村被控於2013年先買下台中豐原房地打造「元亨利貞」購物商城，涉嫌將買賣價金自9億元灌水至15億，勾結安泰銀行前經理施信宏、台新銀行前經理蘇俊嘉，向安泰詐貸12億，獲取不法利益2.45億。台北地檢署去年12月間依銀行法、偽造文書罪嫌起訴徐、施、蘇3人。

但檢方另查出，徐沐村2009年設立統源時登記資本額為100萬元，但100萬元資金在通過檢驗後即自公司帳戶轉出，涉嫌驗資不實，違反公司法，檢方今偵結起訴。

(中時)