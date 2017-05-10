未獲WHA邀請 陸委會：中打壓違背相向而行原則
立法院外交及國防委員會今（10）上午進行「WHA之最新狀況報告及因應作為」專項報告，包括國防部長李大維及陸委會副主委林正義列席備詢。因中國大陸當局干預，台灣到WHA昨報名截止日仍舊沒有獲邀請，李大維指出，將努力到最後一刻，即使沒收到邀請函，還是有很多工作要做，也有多國等待與我方交流。
林正義則表示，政府相關部會必須要讓北京當局知道這是重要指標，台灣並無作出挑釁作為，我方觀察指標還是會持續一段時間；台灣的國際參與受到比較無理的對待，並不符合陸方所謂的兩岸「相向而行」。
(工商)
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