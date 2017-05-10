NBA》杜少與韋少和解竟是因為....

杜蘭特在韋斯布魯克寫下單季42次大三元紀錄當天通了話，化解了兩人誤會與心結。(美聯社資料照)

根據《運動畫刊》報導，勇士杜蘭特與雷霆韋斯布魯克已經冰釋前嫌，而催化劑竟然是韋少在例行賽的第42次大三元。

塞爾提克前奪冠隊員近日參加了一個節目，與杜蘭特和韋斯布魯克都有交情的帕森斯爆料，其實他們兩人已經化解誤會了，而時間點就是在韋斯布魯克在寫下單季42次大三元紀錄的當天。

帕森斯表示，「當天杜蘭特傳了簡訊，他說，哥們，我已和韋斯布魯克進行了一次深度交談，雙方不再有心結。」

帕森斯進一步解釋，外界對此事皆一無所知，但事實上是兩人不再有誤會，而是已經開始有接觸，畢竟兩人之前在雷霆同隊時是相當好的朋友。

(中時電子報)