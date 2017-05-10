警接受組頭招待 檢察官聲押

偵查佐被移送地院。（黃力勉攝）

台東一名偵查佐涉嫌接受組頭招待，前往有女侍陪伴的場所消費，事後消極不查緝組頭賭博犯行，台東地檢署檢察官昨天發動搜索偵查隊，並將偵查佐、組頭及證人共12人帶回偵訊，今天上午當庭逮捕偵查佐及組頭，並向地院聲押。

檢方表示，偵查佐的行為嚴重危害官箴，涉及貪瀆，訊後認為2人有勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲押並禁止接見、通信。

(中時)