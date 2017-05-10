日頭赤炎炎！河馬自製「防曬乳」曬美肌
日頭赤炎炎，外出要防曬！來到台北市立動物園的非洲區，總能看到河馬成群地泡在水池中，為悶熱的天氣增添一絲涼爽氛圍。除了吃東西之外，似乎沒有什麼能夠抵擋涼快水池對河馬的吸引力，而面對炎炎烈日，河馬還能自行分泌特製「防曬乳」，抵擋炙熱豔陽、讓皮膚保持濕潤！
原本棲息於非洲大草原的河馬，總是愛泡在溪流、水池當中，除了能透過水的浮力，讓四肢免於長時間承受龐大體重，泡水也能使皮膚常保濕潤。而河馬的皮膚還能夠自行分泌蛋白質的黏液，讓離開水面的河馬身上依然濕濕亮亮，並且還有防曬的功用！
台北市立動物園非洲區的河馬大活動場，共照養了9隻母河馬。在河馬的世界中，不分公、母，「體型大就是強者」。強勢的個體，擁有優先採食權，一到放飯時間，河馬們爭先恐後地「衝」向食物，最強勢的個體，用宛如推土機一般的嘴巴，毫不遲疑地掃遍地上的食物。
而弱勢的個體總是走在群體的最後方，也容易因此無法吃到足夠的食物。保育員每天除了觀察河馬身上有無打鬥的痕跡，還會仔細觀察河馬的體型變化及進食狀況，在分配食物上做些微的調整，以確保每隻河馬都攝取到足夠的營養。
「自己吃的食材自己種」到底是什麼意思？原來動物園製作便便堆肥最強力的材料供應商，就是大象及河馬。
去年十月起，動物園運用動物便便製成的有機堆肥土，嘗試在非洲區戶外場周遭，栽種整排的可食地景-狼尾草，在主要的生長季，幾乎每星期都會分區採收，提供給非洲象及河馬食用。即日起開始報名的「黃金傳奇親子體驗營」，除了讓大小朋友認識動物糞便變黃金的過程外，還能讓參與者自己收割狼尾草餵河馬喔!有興趣的大小朋友們千萬別錯過了！
(中時電子報)
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