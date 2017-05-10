全日本唯一！山形縣獲頒「法定產區地理標示GI」

「雪國之酒」山形榮獲全日本唯一日本酒法定產區地理標示認證。(圖/橡木桶洋酒 提供)

2016年12月，山形縣酒造公會獲日本國稅廳指定為「法定產區地理標示GI」，彰顯該縣日本酒的獨特與高貴。如同世界知名法定產區波爾多、香檳等，四季分明的山形縣，獨特的飲食風土文化、特有的「出羽燦燦」酒米，加上藏王山脈純淨的融雪湧泉，造就了深具柔嫩透明感的雪國之酒。

來自山形縣的羽陽男山酒造，擁有超過200年歷史，嚴選100%山形縣產酒米與好水，曾獲日本全國新酒鑑評會最高位金賞。夏天的腳步逼近，來一杯冰冰涼涼的男山生粹頂級純米酒，讓雪國孕育的豐潤口感在你的舌尖溶化，一掃夏日悶熱與憂愁。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，由於國人對於日本酒的認識逐漸提高，高單價日本酒的銷售比例也逐年增加。以橡木桶洋酒門市為例，日本酒銷售額與去年同期相比，雖僅有小幅度上升，但在單價1500元以上的商品銷售比例，則成長近兩成，酒商也更樂於為消費者引進更加多元、精緻的日本酒品項。

一直以來，山形縣都是日本全國新酒評鑑會的常勝軍，這次獨步全日本獲頒「法定產區地理標示GI」，更是山形縣日本酒品質一流的最佳背書。

橡木桶洋酒總經理袁德珮進一步指出，山形縣羽陽男山酒造以對米、水、人的堅持，打造出充滿雪國印象的高雅風格，相當受到台灣消費者的歡迎。值得一提的是，除了常見的美山錦、山田錦，羽陽男山酒造更擅長使用山形縣獨有的「出羽燦燦」、當地小農所栽植的雪化粧米與花光米等品種，釀製出獨樹一格的風味，相當值得一試。

其中，特別推薦使用100%出羽燦燦酒米打造的經典款男山生粹頂級純米酒，以及男山夢幻純米吟釀，前者能夠品嚐到新鮮粹取頂級酒米所帶來的飽滿馥郁口感，後者則以獨特酒麴打造出羽毛般輕盈的柔嫩酒體，無論是女性消費者或是喜愛重口味的朋友，都能找到屬於自己的酒款。

「法定產區地理標示GI」的評價標準包含水源、氣候風土、開發原料米、微生物、傳承技術等形成清酒特性的因素。山形縣的寒冷氣候，有助於抑制雜菌繁殖；來自藏王山脈等群山圍繞的豐富融雪；潔淨的最上川帶來豐饒的稻作與「出羽燦燦」、「雪女神」等酒米的開發。最重要的是山形縣民所堅持的優良釀酒傳統與創新技術，成為日本第一個獲頒GI的日本酒產地。

(中時電子報)